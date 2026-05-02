Lavori Enel | scatta il restyling della cabina di viale Diaz

Sono in corso interventi di potenziamento della rete elettrica a Montevarchi, realizzati da E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel responsabile della gestione della rete di media e bassa tensione. Tra le opere previste, è stato programmato il restyling di una cabina situata in viale Diaz. I lavori sono stati avviati in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e continuano in diverse zone della città.

Proseguono i lavori di potenziamento del sistema elettrico di Montevarchi da parte di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione e che, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha avviato nei mesi scorsi un piano di lavori per il.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Una Power Station di Enel durante i lavori alla cabina che si trova in via S.MartinoE-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione ha installato da ieri e fino a giovedì in via... Via all’intervento Enel. Il restyling della retePotenziamento del sistema elettrico a Carmignano, la prossima settimana iniziano i lavori. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cosenza: asfalto nuovo dopo i lavori Enel, cambia la viabilità; Lavori Brt, nel quartiere Japigia scatta la fase finale: ultimi cantieri per la 'linea rossa'; Rampa, scatta il conto alla rovescia: Fine lavori e presto l’apertura; Revisione prezzi appalti: scattano i nuovi indici ISTAT per le lavorazioni. Lavori sulla rete elettrica, entro il 30 giugno eseguiti i ripristini stradaliIl Comune di Nardò ha concordato il piano di sistemazione con Enel per diverse arterie cittadine ed extraurbane interessate dalle opere di potenziamento della rete elettrica. Capoti: Con la bella sta ... lecceprima.it Lavori sulla rete elettrica a Nardò, entro il 30 giugno i ripristini stradaliNARDO' (Lecce) - Entro il 30 giugno prossimo le arterie stradali interessate dai lavori sulla rete elettrica, saranno oggetto di accurati interventi di ... corrieresalentino.it Avviso agli utenti A causa di lavori urgenti da parte di Enel sul canale Mignano-Ca Barzizza, l’avvio degli impianti pluvirrigui di Bassano, Sacro Cuore e Romano Spin, insieme ai sollevamenti Boschi e Pove, è rinviato all’11 maggio. I lavori, necessari per il - facebook.com facebook Lavori #Enel con effetti sull'acquaa Bagno a Ripoli ow.ly/HtR150YQt6I #acqua #acquedotto #LavoriPubblici x.com