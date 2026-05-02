Lavori Enel | scatta il restyling della cabina di viale Diaz

Da arezzonotizie.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono in corso interventi di potenziamento della rete elettrica a Montevarchi, realizzati da E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel responsabile della gestione della rete di media e bassa tensione. Tra le opere previste, è stato programmato il restyling di una cabina situata in viale Diaz. I lavori sono stati avviati in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e continuano in diverse zone della città.

Proseguono i lavori di potenziamento del sistema elettrico di Montevarchi da parte di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione e che, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha avviato nei mesi scorsi un piano di lavori per il.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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