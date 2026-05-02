Lanciata una pietra sulle bancarelle del mercato | Mi hanno colpito di striscio I responsabili capiscano la gravità del gesto

Un lettore ha segnalato che questa mattina una pietra è stata lanciata sulle bancarelle di un mercato locale, nel viale Mazzoni, vicino al civico 21. Secondo la sua testimonianza, l’oggetto lo ha colpito di striscio e invita i responsabili a comprendere la gravità del gesto. La polizia sta verificando quanto accaduto e raccogliendo eventuali testimonianze. Nessuno è rimasto ferito durante l’incidente.

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore: "Vorrei segnalare che questa mattina vi è stato il lancio di una pietra sulle bancarelle del mercato di Cesena in viale Mazzoni, all’altezza del civico 21. La pietra è stata lanciata dal parco della Rocca, nei pressi del torrione.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Bancarelle del mercato, ritorna l'appuntamento della domenica con una novitàA Lido delle Nazioni è tutto ormai pronto per la ripartenza del mercato domenicale, interrotto per la pausa invernale. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Lanciata una pietra sulle bancarelle del mercato: Mi hanno colpito di striscio. I responsabili capiscano la gravità del gesto; Cesena, balordi scagliano pietre dalla rocca contro il mercato ambulante, colpito commerciante; Castello di Aggstein in Austria, un vero e proprio gigante di pietra che domina il Danubio; Le Audi A1 e Q2 dicono addio senza eredi dirette. Lanciata una pietra sulle bancarelle del mercato: Mi hanno colpito di striscio. I responsabili capiscano la gravità del gestoRiceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un nostro lettore: Vorrei segnalare che questa mattina vi è stato il lancio di una pietra sulle bancarelle del mercato di Cesena in viale Mazzoni, all’alte ... cesenatoday.it Buongiorno e benvenuti in Maggio Primavera lanciata ed ecco la nuova newsletter, per tutti gli affiliati e per chi avrà desiderio di restare informato Buona lettura https://www.uisp.it/forlicesena/pagina/la-newsletter-del-mondo-uisp-forl-cesena - facebook.com facebook A Catanzaro una donna si è lanciata dal terzo piano insieme ai tre figli: lei e due figli sono morti x.com