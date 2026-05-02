L’Alzheimer precoce di mio marito Paolo e quel richiamo del cioccolato al pistacchio

A 54 anni, Paolo Piccoli è stato ufficialmente diagnosticato con Alzheimer precoce, una condizione che lo riguarda da circa 11 anni, dal momento in cui aveva 43 anni. Sua moglie ha condiviso anche di un episodio legato a un richiamo di cioccolato al pistacchio, senza fornire ulteriori dettagli. La notizia è stata resa nota nel comune di Concordia Sagittaria, in provincia di Venezia.

Concordia Sagittaria (Venezia), 2 maggio 2026 – Suo marito Paolo Piccoli a 54 anni è malato di Alzheimer precoce, la diagnosi è arrivata a 43. Lei oggi chi è per lui? “Penso di essere una persona importante, non credo si ricordi che sono Michela, sua moglie. Però Paolo mi sorride, allunga le braccia come per abbracciarmi, schiocca baci”. Michela Morutto vive a Concordia Sagittaria (Venezia), porta avanti senza cedimenti una battaglia pubblica per le demenze. La storia è stata raccontata in un libro (“Un tempo piccolo”), in un film (“Per te”), in uno spettacolo teatrale. Mattia, il figlio più grande, oggi 17enne, a 12 è stato premiato dal presidente Sergio Mattarella come alfiere della Repubblica.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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