L’addio di Claudio Costa ad Alessandro Zanardi | ‘Ora corre nelle praterie del cielo’

Il medico della MotoGP, Claudio Costa, ha scritto un messaggio di addio a Alessandro Zanardi, ricordando il suo passato come paziente e amico. Nel testo, Costa afferma che Zanardi ora “corre nelle praterie del cielo” e condivide ricordi legati alla loro frequentazione e alle esperienze condivise nel corso degli anni. Non sono stati forniti dettagli specifici sul contenuto completo del messaggio.

Il dottorClaudio Costaha scelto i social per salutare con una lunga letteraAlessandro Zanardi,amico e paziente seguito per anni. Un rapporto che va oltre la medicina e diventaumano, profondo, segnato da momenti drammatici e da rinascite che hanno fatto la storia dello sport. Costa apre il suo ricordo con parole cariche di affetto, immaginando Zanardi “correre nelle praterie del cielo”, e ripercorre subito il primo grande snodo della sua vita:l’incidente del 2001 in Germania, quello che gli costò entrambe le gambe. Un evento devastante, ma non definitivo. Arrivato in ospedale in condizioni disperate, con meno di un litro di sangue, Zanardisopravvisse a una lunga serie di interventi e arresti cardiaci, tornando lentamente alla vita.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - L’addio di Claudio Costa ad Alessandro Zanardi: ‘Ora corre nelle praterie del cielo’ Notizie correlate Addio a Gino Paoli, se ne è andato un pezzo di storia italiana: ora il cielo non si limita ad essere in una stanzaOggi non è andato via solo un cantautore, ma un pezzo della storia della musica italiana. Leggi anche: Addio ad Alex Zanardi, morto a 60 anni l’ex pilota di Formula 1 diventato simbolo del paralimpismo Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Terremoto alla Roma, è divorzio tra Ranieri e il club; Dalle auto agli ori paralimpici, addio ad Alex Zanardi; Un flop della Juve per la Roma: costa più di 40 milioni; La Roma rifà l’attacco per Malen: Nusa torna nel mirino. Addio ad Alex Zanardi: il suo legame con Imola, Montecatone e il dottor CostaDall’autodromo ai progetti con l’istituto imolese, il campione bolognese era fortemente legato alla nostra terra. Complice anche l’amicizia con il fondatore della Clinica Mobile ... ilnuovodiario.com Il dottor Costa ricorda Zanardi: Nel 2001 17 interventi, 7 arresti cardiaci. Ma sconfisse la morteClaudio Costa, uno dei dottori che seguì Zanardi dopo il terribile incidente del Lausitzring nel 2001, ricorda Alex e lo celebra con una lettera condita con passione e amore, in un momento di dolore c ... it.motorsport.com I ricordi di Claudio Costa del campione: “A Londra con le medaglie paralimpiche al collo gridò: ‘Sono un uomo felice’” - facebook.com facebook