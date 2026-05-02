La vita di Alex Zanardi ha attraversato momenti difficili e cambiamenti significativi. La relazione con la moglie Daniela Manni è iniziata in pista e si è consolidata nel tempo. Dopo l'incidente che lo rese paraplegico, Zanardi si è risvegliato dal coma, affrontando nuove sfide. In seguito, ha subito uno schianto in Toscana, eventi che hanno segnato profondamente la sua storia personale e familiare.

L'amore tra Alex Zanardi e Daniela Manni è sbocciato in pista. Quando lui si risvegliò dal coma dopo il primo incidente disse sulla moglie: "La sua voce è arrivata celestiale dall’altro mondo" La vita privata di Alex Zanardi è stata caratterizzata da gravi incidenti, difficoltà, ma anche da e.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - La vita privata di Alex Zanardi, dalla moglie Daniela Manni al figlio Niccolò, dall'incidente che lo rese paraplegico allo schianto in Toscana

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