La sicurezza dei fiumi Savio e Borello nuova serata informativa del Comitato Alluvionati

Il Comitato Alluvionati e Franati di Cesena e Valle del Savio organizza una serata pubblica dedicata alla sicurezza dei fiumi Savio e Borello. L'incontro si concentrerà sui rischi idrogeologici e sul Piano di Assetto Idrogeologico, coinvolgendo cittadini e rappresentanti delle istituzioni. L’obiettivo è fornire informazioni aggiornate e creare uno spazio di confronto su questi temi. La serata è prevista presso un luogo pubblico della zona.

Il Comitato Alluvionati e Franati di Cesena e Valle del Savio organizza una nuova serata pubblica di informazione e confronto sul tema della sicurezza idrogeologica e del nuovo Pai (Piano di assetto idrogeologico). L’appuntamento è fissato per martedì 5 maggio alle 20.30, al teatro della.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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