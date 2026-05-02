La Real Zapponeta cambia guida societaria | Progetto ambizioso

La società sportiva A.S.D. Real Zapponeta ha annunciato la nomina di un nuovo presidente, Cerasuolo Salvatore, che assumerà la guida del club. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla società, che ha definito il cambio di amministrazione come parte di un progetto ambizioso. Il nuovo presidente sarà responsabile della gestione organizzativa e sportiva del club in questa fase di transizione.

La società A.S.D. Real Zapponeta è lieta di annunciare la nomina del nuovo Presidente, CerasuoloSalvatore, figura che guiderà il club in una nuova fase del proprio percorso sportivo e organizzativo.La scelta rappresenta un passo deciso verso il rafforzamento della struttura societaria, conl’obiettivo di costruire un progetto solido, competitivo e duraturo. La società intende intraprendere un percorso ambizioso, lavorando fin da subito per allestire unasquadra competitiva, capace di recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato.In questo contesto, il club vuole dimostrare come anche una realtà di piccole dimensioni comeZapponeta possa ambire a traguardi importanti, con l’obiettivo di scrivere una pagina significativadella propria storia sportiva.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La Real Zapponeta cambia guida societaria: “Progetto ambizioso” Notizie correlate Leggi anche: Shockdom: la casa editrice rinasce con un nuovo progetto ambizioso Legnano, c’è la squadra femminile. Il nuovo ambizioso progetto lillaLEGNANO (Milano) Svolta storica all’Ac Legnano: dalla prossima stagione ci sarà anche una squadra femminile con la gloriosa maglia lilla. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Nuovo presidente per la società A.S.D. Real Zapponeta: è Salvatore Cerasuolo. Il progetto; Tabellino partita Ruffano Calcio vs Football Club Manduria; Prima Categoria pugliese, i risultati e le classifiche delle gare di domenica 26 aprile 26/04/2026; Tabellino partita Nuova Daunia Foggia 1949 vs Virtus San Ferdinando. Giovane morto in incidente era giocatore del real Zapponeta(V:'Si schianta con l'auto, muore...' delle 9.27) Era un calciatore del real Zapponeta Michele Di Tommaso 21 anni il giovane deceduto nell'incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 141 ... ansa.it #RealZapponeta Nuovo presidente per la società A.S.D. Real Zapponeta: è Salvatore Cerasuolo. Il progetto - facebook.com facebook