Legnano c’è la squadra femminile Il nuovo ambizioso progetto lilla

A Legnano nasce una nuova squadra femminile che indosserà la tradizionale maglia lilla dell’Associazione Calcio. La decisione è stata annunciata in vista della prossima stagione, rappresentando un passo importante nel progetto sportivo del club. La creazione della squadra femminile amplia l’offerta del club e mira a coinvolgere più atlete nel panorama calcistico locale. La presentazione ufficiale del progetto è prevista nelle prossime settimane.

LEGNANO (Milano) Svolta storica all’ Ac Legnano: dalla prossima stagione ci sarà anche una squadra femminile con la gloriosa maglia lilla. Oltre alla prima squadra maschile che milita attualmente nel campionato d’Eccellenza, per la prima volta scenderà in campo una formazione femminile che disputerà il campionato di Promozione agli ordini del tecnico Vito Laudani. Il club che lanciò tra gli altri Gigi Riva, Paolino Pulici, Walter Novellino, Davide Fontolan, Davide Fortunato e Marco Simone, e che ha vissuto complicate stagioni negli ultimi anni fra le contestazioni dei tifosi ma è deciso a riprendersi la D a livello di prima squadra, apre a questa nuova esperienza per forte volontà del presidente Sergio Zoppi, il cui figlio Leonardo gioca da attaccante nella prima squadra allenata da Gianluca Porro.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Legnano, c’è la squadra femminile. Il nuovo ambizioso progetto lilla Notizie correlate Un nuovo progetto al Mari. I lilla costruiscono il futuro. Il sogno: Legnano FemminileUn nuovo progetto prende forma al Mari, ma la domanda resta sospesa nell’aria, tra entusiasmo e perplessità: è davvero questo il momento giusto? A... Leggi anche: Shockdom: la casa editrice rinasce con un nuovo progetto ambizioso Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il Legnano calcio lancia il progetto di una squadra femminile; Calendario Legnano - Eccellenza Girone A Lombardia; Un nuovo progetto al Mari. I lilla costruiscono il futuro. Il sogno: Legnano Femminile; Coach Bolignano commenta il ritorno alla vittoria. Questa squadra non muore mai. Il Legnano calcio lancia il progetto di una squadra femminileVito Laudani sara’ il tecnico che afferma: Voglio riportare il calcio femminile nel vero senso, quello di oggi è un calcio maschile giocato da donne. Si partira’ dal campionato di Promozione ... legnanonews.com Comunali 2026 a Legnano, ecco la squadra del Partito Democratico a sostegno del candidato RadiceIl Partito Democratico di Legnano ha ufficializzato oggi, domenica 19 aprile, la propria lista di candidati in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, confermando il sostegno al ... legnanonews.com Un ragazzo di 19 anni cade dalla moto a Dairago, trasportato in ospedale a Legnano. - facebook.com facebook