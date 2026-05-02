La primavera sacra al Festival dei Popoli Italici si parla di natura storia e comunità

Da ternitoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al teatro Flavio Vespasiano di Rieti si sono svolte due serate al Festival dei Popoli Italici, con un focus su temi legati a natura, storia e comunità. L’evento ha coinvolto autori e pubblico in un percorso che attraversa epoche diverse, dall’antichità ai giorni nostri. La rassegna ha offerto approfondimenti e confronti su come i popoli si sono relazionati nel tempo con il loro ambiente e le proprie origini.

Due serate d’autore al teatro Flavio Vespasiano di Rieti per scoprire il rapporto tra natura, storia, popoli e comunità, dall’antichità ai tempi nostri. Si tratta dei due appuntamenti speciali del Festival dei Popoli Italici, manifestazione nazionale dedicata alla storia delle genti che abitarono.🔗 Leggi su Ternitoday.it

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