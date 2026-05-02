La primavera sacra al Festival dei Popoli Italici si parla di natura storia e comunità

Al teatro Flavio Vespasiano di Rieti si sono svolte due serate al Festival dei Popoli Italici, con un focus su temi legati a natura, storia e comunità. L’evento ha coinvolto autori e pubblico in un percorso che attraversa epoche diverse, dall’antichità ai giorni nostri. La rassegna ha offerto approfondimenti e confronti su come i popoli si sono relazionati nel tempo con il loro ambiente e le proprie origini.

Due serate d’autore al teatro Flavio Vespasiano di Rieti per scoprire il rapporto tra natura, storia, popoli e comunità, dall’antichità ai tempi nostri. Si tratta dei due appuntamenti speciali del Festival dei Popoli Italici, manifestazione nazionale dedicata alla storia delle genti che abitarono.🔗 Leggi su Ternitoday.it Notizie correlate Festival dei Popoli ItaliciNasce a Rieti il Festival dei Popoli Italici, un appuntamento nazionale di divulgazione storica. A Rieti nasce il Festival dei Popoli Italici: dall’8 al 10 maggio, un unicum nazionale tra archeologia, mito e contemporaneitàil Festival riporta al centro il racconto dei popoli italici e delle radici dell’Italia. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Stefano Mancuso e Dario Fabbri al Festival dei Popoli Italici; A Rieti nasce il Festival dei Popoli Italici: dall'8 al 10 maggio, un unicum nazionale tra archeologia, mito e contemporaneità; Rieti, l’8 maggio l’inaugurazione del Festival dei Popoli Italici; Festival dei Popoli Italici: la sfida di raccontare le radici nascoste della Penisola. A Rieti nasce il Festival dei Popoli Italici: dall’8 al 10 maggio, un unicum nazionale tra archeologia, mito e contemporaneitàe due serate d’autore con Stefano Mancuso e Dario Fabbri. Promosso da Comune di Rieti e Fondazione Varrone, il Festival riporta al centro il racconto dei popoli italici e delle radici dell’Italia. RIE ... laprimapagina.it Mancano pochi giorni all’avvio della prima edizione del Festival dei Popoli Italici, un’iniziativa di grande spessore che vedrà alternarsi a Rieti importanti studiosi e volti noti della divulgazione. Il programma completo è disponibile sul sito dell’evento: https://festi - facebook.com facebook Stefano Mancuso e Dario Fabbri al Festival dei Popoli Italici x.com