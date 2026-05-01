A Rieti si svolge la prima edizione del Festival dei Popoli Italici, che si terrà dall’8 al 10 maggio 2026. L’evento si propone di unire archeologia, mito e aspetti contemporanei legati alle culture delle popolazioni italiche. La manifestazione si terrà in diverse location della città, coinvolgendo istituzioni, studiosi e artisti per approfondire la storia e le tradizioni di queste comunità antiche.

il Festival riporta al centro il racconto dei popoli italici e delle radici dell’Italia. RIETI – C’è un’Italia più antica di Roma, fatta di popoli, lingue e visioni del mondo che hanno attraversato i secoli lasciando tracce profonde nella nostra identità. Per tre giorni (8, 9 e 10 maggio 2026), la Sala Polivalente del Museo Archeologico di Rieti accoglierà un fitto programma di incontri che attraversa l’intero mosaico dei popoli italici. La giornata di sabato entrerà nel vivo delle identità italiche con Francesca Lezzi sugli Equi, Nicola Mastronardi sul Ver Sacrum e Adriano La Regina sui Sanniti. Domenico Germano presenterà il “Cammino dei Padri”, un itinerario appenninico dal lago di Paterno a Pietrabbondante.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - A Rieti nasce il Festival dei Popoli Italici: dall’8 al 10 maggio, un unicum nazionale tra archeologia, mito e contemporaneità

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