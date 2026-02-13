A che ora Italia-Gran Bretagna e Italia-Germania di curling oggi in tv Olimpiadi 2026 | programma venerdì 13 febbraio streaming

Alle ore 14.30, l’Italia affronta la Gran Bretagna nel match che si gioca sul ghiaccio di Cortina, una partita cruciale per la qualificazione alle semifinali dei Giochi Olimpici Invernali 2026. A seguire, alle 20.00, gli azzurri scendono di nuovo in pista contro la Germania, in un match che potrebbe decidere il destino della squadra italiana nel torneo di curling maschile. Questi incontri, trasmessi in diretta anche in streaming, rappresentano il momento chiave della giornata per il team italiano, dopo la vittoria contro la Svezia.

Oggi venerdì 13 febbraio, l’Italia tornerà in scena sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo per riprendere il proprio cammino nel torneo di curling maschile delle Olimpiadi Invernali 2026: dopo la roboante vittoria ottenuta due giorni fa contro la Svezia del maestro Niklas Edin, la nostra Nazionale si rimetterà in gioco di fronte al proprio pubblico e sarà chiamata a disputare due partite di fondamentale importanza nella corsa alle semifinali, a cui accederanno le prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre. LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GRAN BRETAGNA DI CURLING DALLE 9.05 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-GERMANIA DI CURLING DALLE 19. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oggi domenica 8 febbraio, gli appassionati di curling possono seguire in diretta le partite di Italia-Ceca e Italia-Gran Bretagna, ultime sfide del torneo misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Oggi si gioca ancora nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

