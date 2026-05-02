La Juve compra dal Manchester City | sembra impossibile ma è tutto vero

La Juventus ha concluso un acquisto dal Manchester City, una mossa che sorprende considerando la differenza di livello tra i due club. La società bianconera ha deciso di investire in un giocatore proveniente da uno dei team più forti e consolidati del calcio europeo. La trattativa si è svolta senza problemi, con il trasferimento che è stato annunciato ufficialmente nelle ultime ore.

di Alessio Lento La Juventus guarda dove di solito è difficile anche solo bussare. In casa Manchester City, cioè dentro uno dei club più ricchi, strutturati e protetti d’Europa. Non per un nome già fatto, non per un campione da copertina, ma per un ragazzo che il City ha preso pensando al futuro e che oggi potrebbe diventare una pista da seguire con attenzione. La Juve sta cercando talenti giovani, costi sostenibili, margine tecnico e magari formule non impossibili. Il profilo è quello di Sverre Nypan, centrocampista norvegese classe 2006, acquistato dal Manchester City dal Rosenborg nel 2025 con contratto fino al 2030. Il City ha confermato il suo arrivo a luglio 2025 e poi il prestito al Middlesbrough, terminato però il 2 febbraio 2026, con rientro anticipato a Manchester.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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In caso di arrivo a pari punti, sarà la differenza reti a decidere la Premier League. L’Arsenal affronterà Fulham, West Ham, Burnley e Crystal Palace, mentre il Manchester City (che deve recuperare una partita e il 16 maggio avrà anche la finale di FA Cup contr x.com