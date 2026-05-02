La Champions League di volley è un affare turco | Scandicci sogna il ribaltone poi cede all’Eczacibasi Vani i 34 di Antropova

La finale della Champions League di volley femminile del 2026 non vedrà la partecipazione di squadre italiane, con la squadra italiana che aveva sperato in un possibile ribaltone prima di essere eliminata dall’Eczacibasi, squadra turca. La giocatrice che aveva segnato 34 punti non è riuscita a cambiare l’esito della partita, che si è conclusa con la vittoria della squadra turca. La competizione si ferma qui per le formazioni italiane.

Non ci saranno squadre italiane nella finale della Champions League 2026 di volley femminile: dopo la clamorosa sconfitta rimediata da Conegliano contro il VakifBank Istanbul (il sestetto di coach Giovanni Guidetti ha rimontato da 0-2 e 17-22), anche Scandicci è inciampata al tie-break davanti agli oltre 8.000 spettatori che hanno gremito la Ulker Sports and Event Hall di Istanbul. Le toscane hanno perso contro l’Eczacibasi Istanbul per 3-2 (20-25; 25-20; 25-17; 21-25; 15-8), non riuscendo a replicare l’atto conclusivo raggiunto dodici mesi fa e perso contro Conegliano. Le ragazze di coach Marco Gaspari e le Pantere si dovranno accontentare di battagliare per il terzo posto nella finalina di consolazione che andrà in scena domenica 3 maggio (ore 16.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - La Champions League di volley è un affare turco: Scandicci sogna il ribaltone, poi cede all’Eczacibasi. Vani i 34 di Antropova Notizie correlate Scandicci impartisce una lezione di volley! Tramortito il Fenerbahce di Orro, Antropova show in Champions LeagueScandicci ha firmato la grande impresa nell’andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile, sconfiggendo il Fenerbahce... LIVE Scandicci-Eczacibasi Istanbul, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: toscane per ribaltare il pronosticoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI CONEGLIANO-VAKIFBANK DALLE 16. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il calendario e gli orari di Champions League; Le partite di oggi: Psg-Bayern inaugura le semifinali di Champions; Una semifinale di Champions League che sembra una finale; Champions League, Atletico Madrid-Arsenal 1-1: serata di rigori, Julian Alvarez risponde a Gyokeres. La Champions League di volley è un affare turco: Scandicci sogna il ribaltone, poi cede all’Eczacibasi. Vani i 34 di AntropovaNon ci saranno squadre italiane nella finale della Champions League 2026 di volley femminile: dopo la clamorosa sconfitta rimediata da Conegliano contro ... oasport.it A che ora la finale di Champions League di volley femminile 2026: programma, canale, streamingLa Finale della Champions League 2026 di volley femminile si giocherà domenica 3 maggio (ore 19.00 italiane) alla Ülker Sports and Event Hall di Istanbul. oasport.it In attesa del ritorno di Champions League contro l’Arsenal, Simeone schiera un undici pieno di riserve e giovani E la scelta ripaga: vittoria centrata a Valencia con i gol del 2005 Iker Leque e del 2008 Miguel Cubo I Colchoneros sono quarti, a +13 sul Beti - facebook.com facebook In attesa del ritorno di Champions League contro l’Arsenal, Simeone schiera un undici pieno di riserve e giovani E la scelta ripaga: vittoria centrata a Valencia con i gol del 2005 Iker Leque e del 2008 Miguel Cubo I Colchoneros sono quarti, a +13 sul Beti x.com