Scandicci impartisce una lezione di volley! Tramortito il Fenerbahce di Orro Antropova show in Champions League

Scandicci ha vinto 3-0 contro il Fenerbahce Istanbul nei quarti di finale della Champions League di volley femminile. La squadra italiana ha conquistato i primi due set con i punteggi di 25-23 e 31-29 e ha chiuso la partita con un 25-19 nel terzo set. L'incontro si è disputato davanti a circa 2.000 spettatori.

Scandicci ha firmato la grande impresa nell’ andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile, sconfiggendo il Fenerbahce Istanbul con un perentorio 3-0 (25-23; 31-29; 25-19) di fronte ai 2.900 spettatori presenti al PalaWanny di Firenze. Le Campionesse del Mondo hanno prevalso con il massimo scarto contro la quotatissima formazione turca di coach Marcello Abbondanza, tra le grandi favorite per la conquista della massima competizione europea. La compagine toscana ha rimontato un break nelle fasi finali del primo set e ne ha recuperato uno nelle battute centrali del secondo parziale, che si è deciso dopo un’infinita serie ai vantaggi: hanno annullato quattro set-point e hanno chiuso i conti di forza, involandosi sul 2-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Scandicci impartisce una lezione di volley! Tramortito il Fenerbahce di Orro, Antropova show in Champions League Articoli correlati Champions League femminile: Scandicci sfida il Fenerbahce di Orro e Abbondanza per un posto in Final FourLa Savino Del Bene Scandicci si prepara a vivere una delle serate più importanti della propria stagione europea. Scandicci firma la rimonta da urlo nel derby di Champions League: Antropova show, Novara ko e pass per i quartiLe vice campionesse d’Europa hanno fornito una prestazione di forza dopo essersi fatte rimontare dal 23-20 nel primo parziale, meritandosi il diritto... Una raccolta di contenuti su Scandicci impartisce una lezione di... Diretta/ Scandicci Fenerbahçe (risultato finale 3-0): dominio assoluto! (Champions League 11 marzo)Baladin e Vargas rispondono accorciando risultato. Adesso il Fenerbahce è in partita: Vargas per il -1 ma ecco il pallonetto di Bosetti che ristabilisce le distanze. Risultato adesso di 15-13. Gara ... ilsussidiario.net Volley, Scandicci sfida il Fenerbahce di Orro e Abbondanza per un posto nella Final Four di Champions LeagueLa Savino Del Bene Scandicci si prepara a vivere una delle serate più importanti della propria stagione europea. Nei quarti di finale di Champions League ... oasport.it