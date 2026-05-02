La Bohème selezione d' opera al Teatro Sant' Evasio

Al Teatro Sant'Evasio è in programma una selezione dell'opera La Bohème, proposta dall'Associazione l'Opera in Piazza APS. L'evento prevede interventi di due attori dialettali che racconteranno la trama dell'opera attraverso battute comiche in dialetto parmigiano. La presentazione si inserisce in un'iniziativa che unisce musica e teatro comico, offrendo al pubblico un’interpretazione originale e divertente dell’opera.

Ass. l'Opera in Piazza APS presenta La Bohème selezione d'opera con interventi di due attori dialettali che narrano la trama dell'opera con la loro comicità parmigiana. Uno spettacolo per tutti, sia chi non ha mai visto un opera lirica sia per chi ne sa di più.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Teatro: al Coccia torna l'opera per giovani e famiglie con "La Bohème in una stanza"Taratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Primo... Lirica, 130 anni della Bohème: l’opera di Puccini torna al Teatro San Carlo È ”La bohème” il prossimo titolo della Stagione d’Opera 2025/2026 al Teatro di San Carlo: il capolavoro di Giacomo Puccini, nel 130esimo anno dalla... Tutti gli aggiornamenti Al teatro San Carlo di Napoli torna La Bohème, 130 anni dell'opera di PucciniÈ «La Bohème» il prossimo titolo della stagione d'opera 2025/2026 al teatro di San Carlo: il capolavoro di Giacomo Puccini, nel 130° anno dalla prima rappresentazione, torna in scena al Lirico di ... ilmattino.it Al teatro San Carlo di Napoli torna La Bohème, 130 anni dell'opera di PucciniSul podio Michele Gamba, per la prima volta alla guida di orchestra e coro del Teatro di San Carlo; debutto nel capoluogo campano anche per Bárbara Lluch, che firma la regia. Un doppio cast si ... ilmattino.it