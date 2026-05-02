La 19enne Kamilla Aasebo operata alla testa dopo l'ultima Roubaix | mostra l'impressionante cicatrice

La diciannovenne ciclista ha condiviso online una foto della cicatrice dopo l’intervento alla testa subito a seguito dell’incidente durante l’ultima Parigi-Roubaix. La giovane, atleta della squadra Uno-X, ha riferito che l’emorragia cerebrale si era aggravata e ora sta cercando di recuperare la mobilità della gamba destra. L’incidente ha richiesto un intervento chirurgico e ha causato un grave trauma cranico.