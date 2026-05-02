La 19enne Kamilla Aasebo operata alla testa dopo l'ultima Roubaix | mostra l'impressionante cicatrice
La diciannovenne ciclista ha condiviso online una foto della cicatrice dopo l’intervento alla testa subito a seguito dell’incidente durante l’ultima Parigi-Roubaix. La giovane, atleta della squadra Uno-X, ha riferito che l’emorragia cerebrale si era aggravata e ora sta cercando di recuperare la mobilità della gamba destra. L’incidente ha richiesto un intervento chirurgico e ha causato un grave trauma cranico.
L'atleta della Uno-X, la diciannovenne Kamilla Aasebo, ha mostrato via social le conseguenze sulla propria pelle del terribile incidente subito all'ultima Parigi-Roubaix: "L'emorragia cerebrale era peggiorata, ora non mi resta che recuperare la mobilità della gamba destra".🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie correlate
Patrizia Trabucco morta sulla Tuscolana: s’indaga sull’incidente, presto ascoltato 19enne alla guida dell’altra autoÈ di due morti il bilancio dell'incidente avvenuto venerdì sera su via Tuscolana.
Come sta Kamila Sellier operata al volto dopo il taglio della lama al volto: mostra solo l’occhio sanoA distanza di 24 ore dal drammatico incidente nel quarto di finale di short track alle Olimpiadi, la polacca Kamila Sellier si è mostrata sui social...