L’attaccante della Fiorentina non scende in campo dal 4 aprile, data dell’ultima partita contro il Verona. Da allora, ha affrontato un infortunio alla tibia che non si è ancora risolto, riducendo drasticamente il suo tempo in campo in questa stagione. Mentre si attende notizie sui tempi di recupero, il club ha deciso di ridimensionare il suo impiego, lasciando aperta la domanda su quando potrà tornare a giocare.

Kean e l’infortunio alla tibia che non guarisce: l’attaccante della Fiorentina non gioca dal 4 aprile, quando scese in campo per Verona-Fiorentina alla vigilia di Pasqua. Da quel giorno è sparito: ha saltato la doppia sfida di Conference League contro il Crystal Palace, le partite di campionato contro Lazio, Lecce e Sassuolo, e non ci sarà neppure per Roma-Fiorentina del 4 maggio. I tempi di recupero non sono noti neppure alla Fiorentina, e la domanda che tutti si fanno è semplice: Kean tornerà a giocare in questa stagione? L’infortunio di Kean alla tibia: come è nato e perché non guarisce. L’infortunio risale al 24 novembre 2025, durante Fiorentina-Lecce, quando Kean ricevette una brutta botta alla tibia sinistra.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Kean, quando torna in campo? Il calvario della tibia, la stagione dimezzata e il Milan che ora si tira indietro

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