Forlì Juventus Next Gen streaming LIVE e diretta tv | dove vederla la sfida di Serie C

La partita tra Forlì e Juventus Next Gen si gioca oggi per la 32ª giornata di Serie C 202526. L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming e in televisione. La sfida si svolge allo stadio di Forlì e coinvolge le due squadre della stessa regione. Gli appassionati potranno seguire la partita attraverso i canali ufficiali di streaming o sui canali televisivi dedicati alle partite di calcio.

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