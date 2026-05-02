Juventus il punto sulla trattativa per Bernardo Silva

La trattativa tra la squadra e il giocatore per l’acquisto di Bernardo Silva rappresenta una delle operazioni più rilevanti del mercato estivo 2026. La società ha messo al centro delle proprie strategie questa operazione, considerandola fondamentale per la partecipazione alle competizioni europee. La volontà di portare il calciatore nel club è stata comunicata ufficialmente e si stanno definendo i dettagli dell’accordo.

Bernardo Silva-Juve: missione prioritaria legata all’Europa che conta. Il calciomercato della Juventus per l’estate 2026 ruota attorno a un unico, grande nome: Bernardo Silva. Il fantasista portoghese, che ha già ufficializzato il suo addio al Manchester City dopo nove anni di successi leggendari sotto la guida di Pep L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, il punto sulla trattativa per Bernardo Silva JUVENTUS FAI DI TUTTO PER CONVINCERE BERNARDO SILVA Notizie correlate Bernardo Silva alla Juventus: la Champions decisiva per l’arrivo del portoghese? Le ultimissime sulla trattativadi Redazione JuventusNews24Bernardo Silva alla Juventus: la Champions sembra rappresentare una sorta di passaggio fondamentale per il portoghese in... Juventus, prosegue la trattativa per Bernardo SilvaJuve-Bernardo Silva, la strategia del grande colpo: ingaggio e tempi del possibile affare. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Juve del futuro va di fretta: da Alisson a Bernardo Silva, i nuovi assi di Spalletti; Calciomercato Milan: Juve su Bernardo Silva, si defila per Goretzka; Edicola - ?? Modric verso il rinnovo col Milan: un altro anno per il croato; Capello: Zirkzee per Leao? Milan, fallo. Non paragonate Lewandowski a Modric, vi spiego perché... Juventus, il club prepara l’offerta per Bernardo SilvaDopo i primi contatti delle scorse settimane, la Juventus ora vuole fare sul serio per Bernardo Silva: i bianconeri sono disposti a mettere sul tavolo un’offerta importante per assicurarsi le prestazi ... juvenews.eu Bernardo Silva Juve, la telefonata di Spalletti per convincerlo: ma occhio alla concorrenza dall’estero! Il punto sulla trattativaBernardo Silva Juve, la telefonata di Spalletti per convincerlo: ma occhio alla concorrenza dall'estero! Il punto sulla trattativa ... calcionews24.com Quale futuro per #Miretti Con l’arrivo di #BernardoSilva… x.com “Bernardo Silva nella prossima squadra vuole essere protagonista” Le principali concorrenti della Juve nella corsa a Bernardo Silva sembrano essere Flamengo, Benfica e Galatasaray. Un quadro che apre a più interpretazioni: 1 Il giocatore no - facebook.com facebook