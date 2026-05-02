Juventus | i sogni di Spalletti

La Juventus sta lavorando alla pianificazione delle prossime stagioni, concentrandosi su una strategia di mercato mirata a migliorare la qualità della rosa. La società intende effettuare pochi acquisti, ma di grande livello, per rafforzare subito la squadra senza stravolgere l’organico attuale. La volontà è di inserire pochi giocatori di alto valore, capaci di incidere immediatamente sulle prestazioni complessive.

La Juventus sta già progettando il futuro e, dietro le quinte, prende forma una strategia di mercato molto chiara: alzare il livello tecnico con pochi innesti ma di grande qualità, capaci di cambiare subito il peso della squadra. In questo contesto, le idee di Luciano Spalletti stanno incidendo L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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RIVOLUZIONE JUVE: il piano da 150 MILIONI di Spalletti

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