Juve Verona come è cambiata la squadra rispetto all’andata con Spalletti e cosa non funzionò davvero per Tudor Lo specchio del presente!

La partita tra Juventus e Verona ha messo in evidenza le differenze tra le formazioni allenate da Tudor e da Spalletti. Rispetto all’andata, la squadra di Tudor ha mostrato alcuni aggiustamenti tattici e una diversa disposizione in campo. Tuttavia, ci sono stati alcuni aspetti che non hanno funzionato come previsto, influenzando l’andamento della gara. La partita si è dipanata tra variazioni di pressing e cambi di ritmo rispetto alle precedenti occasioni.

di Paolo Rossi Juve Verona, le differenze tra la squadra di Igor Tudor e quella di Luciano Spalletti e cosa non funzionò all’andata per i bianconeri. C’era un’aria di grande ottimismo attorno alla Juventus quel 20 settembre 2025. Igor Tudor arrivava al Bentegodi per l’anticipo della quarta giornata forte di tre vittorie consecutive in campionato. Sembrava una macchina perfetta, ma il prato di Verona si rivelò la prima vera trappola della stagione, sancendo il primo, rumoroso passaggio a vuoto (1-1) della gestione croata. Oggi, alla vigilia della gara di ritorno e con Luciano Spalletti seduto sulla panchina bianconera, guardarsi indietro non è solo un esercizio di memoria, ma la chiave per capire come è cambiata questa squadra, pur mantenendo intatta la sua veste tattica.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Verona, come è cambiata la squadra rispetto all’andata con Spalletti e cosa non funzionò davvero per Tudor. Lo specchio del presente! Notizie correlate Spalletti dopo Juve Pisa: «Vi racconto l’abbraccio con la squadra, ecco in cosa deve migliorare Boga»Nico Gonzalez show, che doppietta contro il Real Sociedad! Le condizioni per il riscatto dell’Atletico Madrid Liverpool, ufficiale il rinnovo di... Probabili formazioni Inter Juve, Spalletti pronto a fare due modifiche rispetto al match con la Lazio. Cosa filtra dalla ContinassaTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Juventus-Hellas Verona; Le probabili formazioni di Juventus–Verona; Diretta Juventus-Verona: formazioni, dove vederla in tv e live streaming su DAZN; Juve, le ultime verso il Verona: Thuram stringe i denti, ci sono Yildiz e Vlahovic. Juventus-Verona, Spalletti in conferenza: tutte le dichiarazioniCi tenevo a salutare un uomo unico per valore sia nella vita sia nello sport. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e quello che ci ha trasmesso nelle sue battaglie è incredibile e unico. Il minuto di si ... tuttosport.com Juventus-Verona: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streamingI bianconeri attesi dalla sfida contro l'Hellas per continuare a restare tra le prime quattro posizioni valide per la prossima Champions League ... tuttosport.com Spalletti in conferenza pre Juventus-Verona - facebook.com facebook 2021, Cristiano Ronaldo scored for Juve against Hellas Verona, assisted by Chiesa. x.com