Un allenatore ha rivelato che il giocatore sta affrontando qualche difficoltà, pur non essendo ancora al massimo. Nel dettaglio, si parla di una certa fatica e di come le condizioni di gioco a Madrid siano diverse, con un servizio più incisivo da parte dell’avversario. La strategia si concentrerà sul neutralizzare la prima battuta di Zverev per migliorare le possibilità di successo.

"A Madrid abbiamo condizioni diverse. Il servizio fa più male e bisognerà disinnescare la prima di servizio di Zverev. Lui sta cercando di essere molto aggressivo, ma con Jannik ultimamente ha fatto fatica, soprattutto a Monte-Carlo. Sarà una partita bella da giocare". A parlare è Simone Vagnozz i, il coach di Jannik Sinner, a poche ore dalla finale di Madrid contro Alexander Zverev. "Proviamo sia a lavorare sul breve che sul lungo termine - ha detto -. Sappiamo quanto sono importanti il drop shot e le discese a rete, soprattutto sulla terra. La cosa importante è che ci sta riuscendo anche in partita. Da quando abbiamo iniziato questo lavoro, abbiamo lavorato cercando di far diventare Jannik un giocatore da tutto campo e penso che ci stiamo riuscendo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, la soffiata di Simone Vagnozzi: "È un po' stanco, ma..."

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