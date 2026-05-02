Iran | Probabile una nuova guerra con gli USA e Trump ritira 5mila soldati dalla Germania
Le tensioni tra Iran e Stati Uniti continuano a essere molto alte: Teheran ha manifestato apertura al dialogo, ma mantiene una posizione diffidente. Nel frattempo, l'amministrazione statunitense ha annunciato il ritiro di cinquemila soldati dalla Germania. Trump ha inoltre rivolto critiche agli alleati europei, tra cui l’Italia, e ha fatto una dichiarazione minacciosa riguardo a un possibile controllo di Cuba in seguito a eventuali azioni contro Teheran.
Tensione sempre alta tra Iran e Stati Uniti. Teheran apre al dialogo ma resta diffidente, mentre Trump alza i toni tra critiche agli alleati europei (inclusa l'Italia), ipotesi di ritiro delle truppe (in Germania) e nuove minacce: “Dopo Teheran prenderò il controllo di Cuba”.🔗 Leggi su Fanpage.it
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