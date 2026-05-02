Inter Primavera Bologna finisce 1-2 | brutta uscita della squadra di Carbone che cade in casa in campionato

Nella partita di campionato, la squadra primavera ha perso in casa contro la formazione avversaria con il risultato di 1-2. La squadra di Carbone ha subito una sconfitta che rappresenta una giornata negativa per i giovani nerazzurri. La partita si è conclusa con i rossoblù che sono riusciti a conquistare i tre punti sul campo di casa dei nerazzurri.

di Paolo Moramarco Inter Primavera Bologna, finisce 1-2: giornata da dimenticare per i baby nerazzurri sconfitti in casa dai rossoblù. L’analisi del match. L’ Inter Primavera cade 2-1 contro il Bologna nella 36ª giornata del campionato Primavera 1 e manca l’occasione per agganciare la zona playoff. Al Konami Centre decide la maggiore concretezza dei rossoblù, capaci di sfruttare due gravi errori nerazzurri nel primo tempo. La squadra di Benito Carbone, tecnico dell’Under 20 interista, resta così a un punto dalla zona playoff, in attesa della sfida dell’ Atalanta contro la Fiorentina. Inter Primavera, primo tempo da dimenticare. L’avvio nerazzurro era stato promettente, con El Mahboubi subito vicino al vantaggio dopo un buon dialogo con Mosconi.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Inter Primavera Bologna, finisce 1-2: brutta uscita della squadra di Carbone che cade in casa in campionato Notizie correlate Primavera Inter, il sogno Youth League di Benito Carbone sfida il momento no in campionatoCalciomercato Inter LIVE: missione di Ausilio in Francia, le ultime di Romano tra Alisson e l’interesse dell’Arsenal su Esposito Mercato Inter,... Altra sconfitta per l’Inter Primavera: a Frosinone finisce 5-4 per i padroni di casaSuccede davvero di tutto a Ferentino nella sfida tra Frosinone e Inter Primavera. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Scheda squadra Inter U20; Napoli beffato al fotofinish, l'Inter la riprende in pieno recupero; Tabellino partita Inter U20 vs Cesena U20; Tabellino partita Inter U20 vs Milan U20. Diretta | Inter Bologna Primavera (risultato 0-2) streaming video tv: tiro di Mosconi! (2 maggio 2026)Diretta Inter Bologna Primavera, streaming video tv: sfida fondamentale per un posto ai playoff in vista della post season (2 maggio 2026) ... ilsussidiario.net Primavera - Una brutta Inter perde in casa con il Bologna 1-2 e i playoff sono più lontaniINTER-BOLOGNA 0-2 Marcatori: Toroc (16'), Castaldo (30') 30' - GOL DEL BOLOGNA. Raddoppio di Castaldo su clamorosa ingenuità dell'Inter. 29' - Tacco di Castaldo ... fcinternews.it Giornata da dimenticare per l'#InterPrimavera che in casa contro il #Bologna cade 2-1 nella 36a giornata del campionato #Primavera1. La squadra di #Carbone resta a -1 dal sesto posto. #internews24 - facebook.com facebook Primavera, Inter-Bologna 1-2 (83' Zanchetta) Zanchetta da fuori riapre la partita. Il sinistro violento è solo toccato dal portiere e si insacca x.com