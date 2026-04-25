Tosoni risponde alle polemiche | Sono fermano basta falsità

Il candidato del centrodestra Leonardo Tosoni ha preso posizione dopo le polemiche che lo coinvolgevano. In una dichiarazione pubblica, ha affermato di essere originario di Fermano e di aver ricevuto accuse di provenienza da Porto Sant’Elpidio, che ha definito false. Tosoni ha invitato a evitare ulteriori fraintendimenti e ha insistito sulla correttezza delle sue dichiarazioni. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media locali, con reazioni di parte politica che si sono succedute.

? Cosa sapere Il candidato centrodestra Leonardo Tosoni smentisce le accuse di provenienza da Porto Sant’Elpidio.. L'avvocato fermano cita il certificato storico di residenza per contrastare le polemiche elettorali.. Il candidato del centrodestra Leonardo Tosoni ha dovuto rispondere pubblicamente alle accuse di non essere un cittadino fermano originario durante gli incontri politici tenuti in città, smentendo le voci che lo collegano a Porto Sant’Elpidio. L’avvocato trentenne, che rivendica un legame indissolubile con il territorio, ha espresso forte sdegno per quelle che definisce falsità utilizzate dai suoi avversari per screditarlo presso l’elettorato.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tosoni risponde alle polemiche: “Sono fermano, basta falsità Notizie correlate Leggi anche: Chiara Biasi risponde alle critiche sul suo corpo: “Basta fare i dottori, non sono anoressica” Riforma Giustizia, Nordio risponde a Mattarella: “Esortazione giusta, basta polemiche”Carlo Nordio è pronto ad adeguarsi alle direttive chiarissime che sono giunte dal Presidente del Repubblica, Sergio Mattarella, sul tema della...