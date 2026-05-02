Infanzia tradita per i bambini con disturbi post traumatici il 40% dei legami è fonte di dolore Reti sociali numericamente ampie ma emotivamente fragili Una ricerca internazionale

Una ricerca internazionale condotta da un team di psicologi e psicoterapeuti olandesi analizza gli effetti del trauma interpersonale sui bambini. Lo studio evidenzia come il 40% dei legami familiari o sociali rappresenti per i bambini con disturbi post traumatici una fonte di dolore. Nonostante le reti sociali siano spesso numerose, risultano emotivamente fragili e poco consolidate. La ricerca si inserisce in un quadro più ampio di indagini sugli impatti dell’esperienza traumatica in età evolutiva.