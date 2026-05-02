Infanzia tradita per i bambini con disturbi post traumatici il 40% dei legami è fonte di dolore Reti sociali numericamente ampie ma emotivamente fragili Una ricerca internazionale
Una ricerca internazionale condotta da un team di psicologi e psicoterapeuti olandesi analizza gli effetti del trauma interpersonale sui bambini. Lo studio evidenzia come il 40% dei legami familiari o sociali rappresenti per i bambini con disturbi post traumatici una fonte di dolore. Nonostante le reti sociali siano spesso numerose, risultano emotivamente fragili e poco consolidate. La ricerca si inserisce in un quadro più ampio di indagini sugli impatti dell’esperienza traumatica in età evolutiva.
La ricerca sugli effetti del trauma interpersonale in età evolutiva si arricchisce di un nuovo tassello, grazie a un’indagine qualitativa condotta da un team di psicologi e psicoterapeuti olandesi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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