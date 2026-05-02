Incidente nella galleria dell’autostrada | morto giovane motociclista lecchese
Un giovane di 26 anni, residente nella provincia di Lecco, ha perso la vita in un incidente avvenuto questo pomeriggio nella galleria Dellepiane lungo l’autostrada A7 tra Genova e Milano. L’incidente si è verificato all’interno della galleria, senza ulteriori dettagli sulla dinamica. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare.
Lecco, 2 maggio 2026 – Un motociclista lecchese di 26 anni è morto questo pomeriggio, sabato 2 maggio, all'interno della galleria Dellepiane sull'autostrada A7 Genova-Milano, all’altezza del capoluogo ligure. Secondo una prima ricostruzione operata dalla Polizia stradale, il ragazzo ha perso il controllo della moto ed è caduto rimbalzando contro la parete del tunnel e finendo su strada dove è stato investito dall'auto che era dietro di lui, il cui conducente non è riuscito a frenare. La centrale operativa del 118 ha inviato in A7 l'automedica e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco, ma per il 26enen non c’è stato purtroppo nulla da fare. L'incidente ha portato alla temporanea chiusura del traffico tra Bolzaneto e Busalla e a una coda di circa 3 km.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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