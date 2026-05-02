Un giovane di 26 anni, residente nella provincia di Lecco, ha perso la vita in un incidente avvenuto questo pomeriggio nella galleria Dellepiane lungo l’autostrada A7 tra Genova e Milano. L’incidente si è verificato all’interno della galleria, senza ulteriori dettagli sulla dinamica. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare.

Lecco, 2 maggio 2026 – Un motociclista lecchese di 26 anni è morto questo pomeriggio, sabato 2 maggio, all'interno della galleria Dellepiane sull'autostrada A7 Genova-Milano, all’altezza del capoluogo ligure. Secondo una prima ricostruzione operata dalla Polizia stradale, il ragazzo ha perso il controllo della moto ed è caduto rimbalzando contro la parete del tunnel e finendo su strada dove è stato investito dall'auto che era dietro di lui, il cui conducente non è riuscito a frenare. La centrale operativa del 118 ha inviato in A7 l'automedica e l'elicottero Drago dei vigili del fuoco, ma per il 26enen non c’è stato purtroppo nulla da fare. L'incidente ha portato alla temporanea chiusura del traffico tra Bolzaneto e Busalla e a una coda di circa 3 km.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Incidente nella galleria dell’autostrada: morto giovane motociclista lecchese

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