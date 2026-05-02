Un nuovo capitolo si apre nell'inchiesta Teorema, con il mantenimento della detenzione di Fabio Manica dopo il riesame. Le indagini hanno rivelato come funzionasse il sistema di tangenti legato alla società Sinergyplus, coinvolta in appalti pubblici. Sono stati individuati professionisti che coordinavano le operazioni, garantendo il controllo sugli appalti pilotati. La vicenda si concentra sulla rete di relazioni tra soggetti pubblici e privati coinvolti nel sistema.

? Cosa scoprirai Come funzionava il sistema di tangenti attraverso la società Sinergyplus?. Chi sono i professionisti coinvolti nel coordinamento degli appalti pilotati?. Quali scuole sono state colpite dai lavori assegnati con le tangenti?. Perché il tribunale ha confermato il carcere nonostante le dimissioni?.? In Breve Manica ha riscosso 103 mila euro in 36 mesi tramite Sinergyplus srl.. Sequestrati beni per 400.000 euro tra immobili, auto e quote societarie.. Appalti pilotati coinvolgono istituti scolastici Lucifero, Pitagora, Gravina e Filolao.. Giacomo Combariati e Francesco Manica restano soggetti a misure cautelari.. Il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato le misure cautelari per tre indagati dell’inchiesta Teorema, lasciando Fabio Manica in carcere dopo le decisioni prese il 17 aprile dal gip Assunta Palumbo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inchiesta Teorema: Fabio Manica resta in carcere dopo il riesame

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