Il Salone Off 2026 invade Torino e il Piemonte | oltre 1000 eventi in 12 giorni

Tra due settimane si apre il Salone Internazionale del Libro, ma nel frattempo, Torino e il Piemonte si preparano a vivere un intenso periodo di eventi culturali. In programma ci sono oltre 1000 iniziative distribuite su 12 giorni, che coinvolgono diverse location e spazi pubblici. L’attività si estende anche al di fuori della città, con eventi che animano vari centri della regione, creando un clima di fermento letterario e culturale.