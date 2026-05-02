Il Salone Off 2026 invade Torino e il Piemonte | oltre 1000 eventi in 12 giorni

Da torinotoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra due settimane si apre il Salone Internazionale del Libro, ma nel frattempo, Torino e il Piemonte si preparano a vivere un intenso periodo di eventi culturali. In programma ci sono oltre 1000 iniziative distribuite su 12 giorni, che coinvolgono diverse location e spazi pubblici. L’attività si estende anche al di fuori della città, con eventi che animano vari centri della regione, creando un clima di fermento letterario e culturale.

Mancano solo due settimane all'apertura del Salone Internazionale del Libro, ma l'atmosfera letteraria inizia già a respirarsi in tutto il territorio. Da venerdì 8 a martedì 19 maggio 2026 torna infatti il Salone Off, la rassegna diffusa che per dodici giorni trasformerà Torino, la sua area.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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