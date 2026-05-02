Dopo un periodo di assenza, Vittorio Sgarbi è tornato a partecipare a un evento pubblico, intervenendo durante le celebrazioni per i 150 anni del quotidiano in una città italiana. La sua presenza è stata accompagnata da dichiarazioni sulla propria visione della vita e della morte, citando un famoso dipinto come simbolo della condizione umana. L'intervento è avvenuto davanti a un pubblico presente nell'ambito di questa commemorazione culturale.

Dopo una lunga assenza, Vittorio Sgarbi è riapparso anche sul palco davanti al pubblico, e lo ha fatto in occasione delle celebrazioni per i 150 anni del Corriere della Sera “nella sua amata Ferrara”, come ha sottolineato, introducendolo, Aldo Cazzullo. Il noto critico d’arte si è quindi presentato al Teatro Comunale dal 2013 intitolato a Claudio Abbado, ricevendo l’abbraccio dei suoi concittadini, che lo hanno accolto con un emozionante applauso. Ad accoglierlo anche il locale assessore alla Cultura Marco Guinelli: “Per me Vittorio non si è mai allontanato, ha sempre trasmesso il virtuosismo nel suo modo d’essere, gli dobbiamo tantissimo”, ha dichiarato l’esponente di centrodestra, “grazie anche ad Alan Fabbri, il sindaco, che non poteva rifiutare questa proposta promuovendo l’evento.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il ritorno di Sgarbi: “La morte non mi spaventa. Urlo di Munch emblema della condizione umana”

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Il 2 maggio 2012 l’Urlo di Edvard Munch veniva venduto per 119,9 milioni di dollari presso la casa d’aste Sotheby’s. La trattativa durò appena 12 minuti, con sette acquirenti a contendersi una delle quattro versione dell’opere realizzata dal pittore norvegese. - facebook.com facebook

I 150 anni del @Corriere a Ferrara. Cosa penso de “L’urlo” di Edvard Munch Ognuno di noi ha un urlo con cui manifesta il suo rapporto con il mondo: angoscia, dubbio, turbamento, solitudine. @Corriere @stampasgarbi x.com