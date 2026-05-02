il meteo della prossima settimana in sintesi

La prossima settimana il meteo sarà influenzato dall’arrivo di nuove perturbazioni atlantiche che si muoveranno verso il Mediterraneo. Queste perturbazioni incontreranno resistenze sull’area meridionale, dove un anticiclone si opporrà più volte all’ingresso delle masse d’aria umida. La situazione vedrà quindi una comparsa di piogge e temporali nel Nord e al Centro, mentre il Sud resterà in parte protetto dall’anticiclone.

Dal 4 maggio le perturbazioni atlantiche torneranno a dominare la scena mediterranea ma si faranno strada con fatica sul meridione, dove la resistenza dell’anticiclone proverà a più riprese ad impedire la penetrazione delle saccature.Il tentativo dell’alta pressione andrà parzialmente in porto nel week-end 9-10 maggio dopo alcuni giorni instabili, che interverranno tra il 4 e il 7 maggio. A favorire la sua temporanea performance, un affondo troppo occidentale dell’aria fredda in discesa dal nord Europa. IN SINTESITra il 4 e il 7 instabilità con fasi piovose soprattutto al nord e al centro, anche a sfondo temporalesche, più sporadiche al sud.Tra l’8 e il 10 ancora variabilità al nord e al centro ma con pochi fenomeni e con prevalenza di schiarite, bello al sud.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana

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