Il rapporto tra Alessandro Zanardi e il dottor Claudio Marcello Costa si estende ben oltre il legame di semplice amicizia. Il medico, noto per aver fondato la Clinica Mobile e aver curato numerosi piloti del motomondiale, ha recentemente espresso un forte dolore personale legato a Zanardi, sottolineando come quest’ultimo abbia profondamente influenzato la sua vita di medico e di uomo. La loro connessione è stata più volte oggetto di attenzione, evidenziando un rapporto di grande vicinanza.

Bologna, 2 maggio 2026 – Il rapporto tra Alessandro Zanardi e il dottor Claudio Marcello Costa, genio medico di Imola e fondatore di quella Clinica Mobile con la quale ha salvato la vita e guarito a tempo di record tanti piloti del motomondiale, va ben oltre la semplice amicizia. Un legame viscerale e indissolubile che i due hanno costruito passo dopo passo da quel primo incontro datato 1993. Il primo incontro nell’ambulatorio di Costa e il prodigio sanitario. Zanardi, pilota della scuderia Lotus in Formula 1, dopo una caduta in bicicletta con rottura di tre metatarsi di un piede si recò nell’ambulatorio di Costa a Bologna per bruciare le tappe del recupero e tornare in pista a Hockenheim, in Germania.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il dottor Costa: “Dovrei dire di essere straziato dal dolore, ma Alessandro Zanardi ha ridisegnato i confini della mia anima di medico e di uomo”

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