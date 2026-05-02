Il compagno don Camillo | tutto quello che c’è da sapere sul film su Rete 4

Stasera, sabato 2 maggio 2026, alle ore 21:20 su Rete 4, viene trasmesso il film del 1965 diretto da Luigi Comencini intitolato Il compagno don Camillo. La pellicola racconta le vicende di un sacerdote e del suo antagonista, ambientate in un piccolo paese italiano. La trasmissione include dettagli sulla trama, il cast e il modo di seguire la visione in diretta sulla rete televisiva.

Il compagno don Camillo: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Questa sera, sabato 2 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il compagno don Camillo, film del 1965 diretto da Luigi Comencini. Si tratta del penultimo episodio (ultimo con Fernandel e Cervi) della serie di film con protagonisti i personaggi di Don Camillo e Peppone, e tratto dall’omonimo libro di Giovannino Guareschi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. 1964. Brescello sta per essere gemellato, fra mille polemiche, con una cittadina russa. Per favorire il gemellaggio, i sovietici hanno inviato in regalo un loro trattore, che però non si decide a mettersi in moto.🔗 Leggi su Tpi.it

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