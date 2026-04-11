Il ritorno di don Camillo | tutto quello che c’è da sapere sul film

Questa sera, sabato 11 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il ritorno di don Camillo, film del 1953 diretto da Julien Duvivier. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Inverno 1946. Don Camillo è stato sollevato dall’incarico di parroco del suo paese per punizione e parte quindi per la parrocchia di Montenara, sperduta tra i monti, in sostituzione del defunto parroco Don Luciano. Qui, in un ambiente freddo, svolge il suo ministero presso la chiesa, frequentata dalla sola perpetua. Nel frattempo, nel paese di don Camillo, Peppone si ritrova ad affrontare molti problemi e non ha neanche l’aiuto del nuovo parroco:...🔗 Leggi su Tpi.it

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