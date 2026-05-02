Nikola Tesla, inventore noto per aver sviluppato il motore a induzione, è morto all'età di 86 anni, in un'epoca in cui l'aspettativa di vita si aggirava intorno ai 62 anni. Durante la sua vita, Tesla praticava il digiuno e dedicava molto tempo alle camminate. Sono state riportate anche alcune abitudini considerate bizzarre, che si suppone abbiano contribuito alla sua longevità.

Morì il 7 gennaio 1943, solo, in povertà, in una stanza del New Yorker Hotel di Manhattan. Gli ultimi anni li aveva trascorsi a nutrire piccioni nei parchi della città, mentre lavorava a quello che lui stesso chiamava un "raggio della morte", abbastanza da attirare l'attenzione dell'FBI. Nikola Tesla, il genio che ha inventato il motore a induzione, il controllo remoto e perfezionato il radar e la corrente alternata, finì così. Eppure, in mezzo a quel declino, c'è un dato che non quadra: aveva 86 anni. In un'epoca in cui l'aspettativa di vita media negli Stati Uniti era di 62 anni, Tesla aveva vissuto quasi un quarto di secolo in più del previsto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I segreti di longevità di Nikola Tesla: digiuno, camminate e qualche bizzarria

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