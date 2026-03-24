Niente farmaci fino a 99 anni e una vita sulla ruspa | i segreti di longevità del centenario Tonino

Nella comunità di Basiago, si è celebrato il centesimo compleanno di Antonio Bighini, conosciuto come Tonino, figura molto nota nel territorio. La cerimonia ha visto la partecipazione dell’amministrazione comunale e della comunità locale per rendere omaggio a questa lunga vita. Tonino è noto anche per aver evitato l’uso di farmaci fino all’età di 99 anni, mantenendosi attivo nel lavoro sulla ruspa.

Faenza celebra Antonio Bighini, l'uomo che nel 1977 spianò da solo il campo sportivo di Basiago. Una vita scandita dal lavoro all'aria aperta e dalla generosità La comunità di Basiago e l’amministrazione comunale si sono unite nei giorni scorsi per festeggiare il traguardo dei cento anni di Antonio Bighini, figura storica del territorio nota a tutti come Tonino. Nato a Bubano il 22 marzo 1926, Tonino ha attraversato un secolo di storia rurale, segnato dalle difficoltà del secondo conflitto mondiale e dalla perdita prematura di un fratello proprio durante il passaggio del fronte nelle zone del faentino. Dopo i primi anni trascorsi a Cassanigo, la famiglia si stabilì definitivamente a Basiago, località dove ha trascorso l’intera esistenza tra la vita parrocchiale e la frazione di Reda. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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