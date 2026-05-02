I binari della memoria | a Torino tornano i tour sui tram storici tra San Salvario e Sassi

Sabato 23 maggio 2026, Torino ospiterà l'evento "I binari della memoria", un'iniziativa culturale che permetterà a cittadini e turisti di riscoprire il capoluogo piemontese a bordo di una vettura d'epoca restaurata. Il tour, organizzato dall'associazione Art Ensemble in collaborazione con la.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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