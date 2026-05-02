I binari della memoria | a Torino tornano i tour sui tram storici tra San Salvario e Sassi

Da torinotoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio 2026, Torino ospiterà l'evento "I binari della memoria", un'iniziativa culturale che permetterà a cittadini e turisti di riscoprire il capoluogo piemontese a bordo di una vettura d'epoca restaurata. Il tour, organizzato dall'associazione Art Ensemble in collaborazione con la.🔗 Leggi su Torinotoday.it

Notizie correlate

Incidente a Torino San Salvario: scontro tra due auto all'incrocio, problemi per la circolazione (e per il tram)Un incidente si è verificato all'ora di pranzo di oggi, mercoledì 1 aprile 2026, all'incrocio tra via Valperga Caluso e via Belfiore a Torino.

"Benvenuti a Torino": l'immondizia abbonda sui binari della stazione Torino Porta Nuova tra vento e inciviltàIl vento che dalla giornata di lunedì sta spettinando i capelli dei torinesi certo non giova quando parliamo di rifiuti che, una raffica dopo...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Torino, binari nel tempo: un sabato in viaggio sui tram storici restaurati; Torino riscopre la sua storia: a bordo dei tram storici con I binari della memoria; I binari della memoria, itinerario per le vie di Torino su un tram storico; Torino riscopre i suoi tram storici: tour tra memoria e cultura.

san salvario i binari della memoriaTorino, un sabato sui tram storici: viaggio speciale tra San Salvario e SassiA Torino torna il viaggio sui tram storici restaurati: partenza da San Salvario, visita a Sassi e posti limitati. torinofree.it

san salvario i binari della memoriaI binari della memoria, itinerario per le vie di Torino su un tram storicoTorino riscopre la sua storia a bordo dei tram storici. L’associazione Art Ensemble, in collaborazione con Fraternità Maria Consolatrice, sabato 23 maggio 2026 inaugura il ciclo di uscite culturali co ... mentelocale.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.