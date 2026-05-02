I 5 Stelle di Conte si rafforzano sul territorio | nuovo coordinatore provinciale

Il Movimento 5 Stelle in Umbria ha nominato un nuovo coordinatore provinciale, rafforzando così la propria presenza sul territorio. La scelta si aggiunge alla nomina del coordinatore regionale e di quello di Terni, annunciata di recente. La strategia del movimento mira a consolidare la struttura organizzativa e a migliorare la rappresentanza locale, con il partito che si conferma forza di governo nella regione.

Dopo il coordinatore regionale (Davide Fantauzzi) e il coordinatore provinciale di Terni (Daniele Pica), il Movimento 5 Stelle - forza di governo in Umbria con l'ex nemico Pd ora diventato alleato - sta facendo sul serio per cercare di darsi quello organizzazione gerarchica e di rappresentanza.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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