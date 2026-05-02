A Francoforte si sono svolti i campionati tedeschi di Hobby Horsing, uno sport che prevede di cavalcare cavalli di stoffa costituit da un bastone e una testa di peluche. Nato in Finlandia oltre vent’anni fa, questo sport coinvolge atleti che si cimentano in diverse discipline mimando il comportamento di un vero cavaliere. La competizione ha visto la partecipazione di diversi concorrenti provenienti dalla Germania, che si sono sfidati in varie prove.

A Francoforte, in Germania, sono andati in scena i campionati tedeschi di Hobby Horsing. Questo sport è nato in Finlandia più di 20 anni fa e consiste nel cavalcare dei cavalli finti – formati da un bastone e da una testa di peluche – come se fossero veri. Il boom di popolarità però è arrivato durante la pandemia grazie ai social media. L’associazione tedesca di Hobby Horsing ha visto raddoppiare il numero dei suoi iscritti in due anni e ora conta 10.500 membri, principalmente ragazze di età compresa tra i 12 e i 14 anni. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hobby Horsing, lo sport con i cavalli di stoffa: spettacolo ai campionati tedeschi

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