Ho deciso Ballando con le stelle Milly Carlucci annuncia i prossimi giudici

La conduttrice ha annunciato i prossimi giudici di “Ballando con le stelle” durante una recente conferenza stampa. La nuova stagione dello show sta per iniziare e il pubblico è in attesa di vedere le novità. La presentatrice ha comunicato la composizione della giuria, senza fornire dettagli sui nomi. L’attesa cresce mentre si avvicina la data di inizio della trasmissione.

Il conto alla rovescia è già iniziato e il pubblico non vede l’ora di ritrovare uno degli show più amati della televisione italiana. Ballando con le stelle si prepara a tornare con una nuova edizione che promette scintille, tra conferme, possibili colpi di scena e una curiosità sempre crescente intorno ai protagonisti del programma. L’attesa è alta e, come spesso accade, bastano poche indiscrezioni per accendere il dibattito tra i fan. >> “Dice basta”. Ballando con le stelle, la voce dopo 18 anni al fianco di Milly Carlucci Negli ultimi giorni, infatti, si è parlato moltissimo del futuro del talent di Rai 1, tra ipotesi sul cast e rumors che hanno iniziato a circolare con insistenza.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Notizie correlate

Pierpaolo Pretelli, Milly Carlucci adocchia per Ballando con le stelle?Pierpaolo Pretelli potrebbe essere nel prossimo cast di Ballando con le Stelle? La ventunesima edizione del format è alle porte e i fan sono curiosi...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Milly Carlucci: Canzonissima si è adattata ai tempi. Barbara D’Urso? Talento buttato senza colpe; Barbara D'Urso fa causa a Mediaset: Ingerenze e diritti non pagati; Milly Carlucci, dopo Canzonissima c'è già Ballando: Trattativa aperta con Giuseppe Cruciani. Barbara D'Urso? Un talento buttato via; Angelo Russo, chi è Catarella in 'Montalbano': età, moglie, film, cosa fa oggi.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha deciso: ecco i nuovi giudiciC’è grande attesa per la prossima edizione di Ballando con le Stelle, non solo per saper chi saranno i concorrenti che si metteranno in gioco ma anche per capire se ci saranno o meno novità in giuri ... notizie.it

Milly Carlucci conferma i contatti con Giuseppe Cruciani per la giuria di Ballando con le Stelle: trattativa aperta, mentre Selvaggia Lucarelli resta in bilico.Milly Carlucci conferma i contatti con Giuseppe Cruciani per la giuria di Ballando con le Stelle: trattativa aperta, mentre Selvaggia Lucarelli resta in bilico. libero.it

Il 9 e 10 maggio casting live con Milly Carlucci e i protagonisti di “Ballando con le Stelle”. Ballando On The Road 2026, il talent itinerante ideato nel 2015 da Milly Carlucci e Aurelia Production, approda al Centro Commerciale Campania per la Tappa Sud, in pr - facebook.com facebook

La giuria di #BallandoConLeStelle è confermata Milly Carlucci: «Tutti me lo domandano e dico che ci vuole pazienza, perché questo è il momento del casting. La giuria in pectore è sempre confermata di anno in anno, poi la vita può portare anche a fare dell x.com