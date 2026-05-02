Oggi, un’immagine di un ex calciatore a Miami ha suscitato sorpresa tra i tifosi, che hanno avuto difficoltà a riconoscerlo. La sua carriera comprende tappe importanti come il Real Madrid, il Napoli e la Juventus. In Italia, è stato uno degli attaccanti più prolifici degli ultimi quindici anni, lasciando un segno significativo nel calcio di Serie A. La sua presenza pubblica attuale ha riscosso curiosità tra gli appassionati.

Il Real Madrid, poi l’Italia tra Napoli e Juventus: è stato uno degli attaccanti più forti della Serie A negli ultimi 15 anni. Ma per Gonzalo Higuain, anche da calciatore, la forma fisica è sempre stata un cruccio: il Pipita spesso si faceva riconoscere per degli addominali non proprio scolpiti a inizio ritiro. E quando è andato a giocare a Miami in MLS, ha fatto scalpore il suo look con la testa rasata e il barbone. Comunque meno impattante della foto che ha iniziato a diventare virale in queste ore. Uno scatto di un fan in un negozio sportivo a Miami, che ritrae Higuain in canotta, con una barba ancora più lunga e un aspetto a dir poco trasandato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Higuain oggi è un’altra persona: spunta una foto a Miami e i fan faticano a riconoscerlo

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