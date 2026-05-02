Governo Meloni secondo più longevo della storia repubblicana con 1288 giorni al primo posto Berlusconi bis con 1412 giorni

Il governo guidato dalla prima donna alla guida del paese ha raggiunto i 1288 giorni di attività, diventando il secondo più longevo nella storia repubblicana. La sua durata supera quella del precedente esecutivo guidato da un altro presidente, che ha mantenuto il potere per 1412 giorni. La crescita temporale del governo attuale si inserisce in un quadro di continuità e stabilità politica, con un numero di giorni che si avvicina ai record storici del passato.

Il governo Meloni è arrivato al suo 1288esimo giorno, superando per longevità il Berlusconi quater, di cui la stessa leader di Fratelli d’Italia fece parte come ministro della Gioventù tra il 2008 e il 2011 Il governo guidato da Giorgia Meloni raggiunge i 1288 giorni di durata, diventando uff.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Governo Meloni secondo più longevo della storia repubblicana con 1288 giorni, al primo posto Berlusconi bis con 1412 giorni Notizie correlate Governo Meloni: è il secondo più longevo della storia repubblicana? Cosa scoprirai Come potrà il governo superare il record storico di Berlusconi? Quali fattori hanno garantito questa stabilità rispetto ai governi... Governo, Meloni: “Da oggi diventa secondo più longevo della storia repubblicana, non traguardo ma responsabilità”(Adnkronos) – "Da oggi il governo che ho l’onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Governo Meloni secondo più longevo della Repubblica, ora la premier punta al record del Berlusconi II; Da sabato sarà il secondo governo più longevo, Meloni punta al record; Meloni supera il Berlusconi IV: il suo è il secondo governo più longevo. Ma i nodi aumentano; Che cos’è questo salario giusto introdotto dal governo Meloni. Il record del Governo Meloni: è già il 2° esecutivo più duraturo della storia repubblicana. Vicinissimo il record assoluto, prima del 4° anno di mandato | DATIIl panorama politico italiano segna oggi una data di eccezionale importanza simbolica e istituzionale. Con il raggiungimento dei 1.288 giorni di permanenza in carica, il Governo Meloni conquista uffic ... strettoweb.com Governo Meloni, secondo più longevo della storia della Repubblica: per la premier è una responsabilità. Valditara tra i ministri dell’Istruzione più longevi. I NUMERIDa oggi, 2 maggio 2026, il governo presieduto da Giorgia Meloni è ufficialmente il secondo esecutivo più longevo della storia repubblicana. orizzontescuola.it Crescita asfittica e riforme al palo: ma il governo Meloni è il secondo più longevo dal dopoguerra x.com Giorgia Meloni celebra il traguardo del secondo governo più longevo d’Italia. Ma siamo sicuri ci sia davvero da esultare Tra carovita insostenibile, pressione fiscale in aumento, produzione industriale in negativo e debito pubblico più alto d’Europa, dopo 128 - facebook.com facebook