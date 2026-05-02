Governo Meloni | il secondo più longevo di sempre dal dopoguerra

Da ildifforme.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo guidato dalla presidente del Consiglio sta per raggiungere uno dei record più lunghi della storia repubblicana. Se le cose continueranno così, e con l’approvazione di alcune decisioni ancora da definire, potrebbe superare le amministrazioni più durature, arrivando a toccare il 4 settembre di quest’anno. La durata del mandato sta attirando l’attenzione di analisti e osservatori politici.

Meloni potrebbe raggiungere il podio assoluto, che se tutto va bene e Nordio permettendo, arriverà il 4 settembre di quest’anno. Con il governo Meloni il debito è cresciuto sensibilmente in valore assoluto, di circa 380 miliardi, mentre è diminuito il suo peso sull’economia nazionale. Dove Meloni può essere fiera dell'operato del suo governo è il tema dell'occupazione Quando a ottobre 2022 Giorgia Meloni ha giurato nelle mani del presidente della Repubblica, insediando il primo governo di centrodestra dopo anni e il primo in assoluto assoluto guidato da una donna, in pochi avrebbero scommesso sulla sua longevità.Ma lei fu sicura sin dall’inizio:“Governeremo per 5 anni”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

governo meloni il secondo pi249 longevo di sempre dal dopoguerra
© Ildifforme.it - Governo Meloni: il secondo più longevo di sempre dal dopoguerra

Notizie correlate

Giorgia Meloni, è record: secondo governo più longevo di sempre, "abbiamo una sola bussola"Da oggi "il governo che ho l'onore di guidare diventa il secondo più longevo della storia repubblicana".

Governo Meloni: è il secondo più longevo della storia repubblicana? Cosa scoprirai Come potrà il governo superare il record storico di Berlusconi? Quali fattori hanno garantito questa stabilità rispetto ai governi...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Meloni supera il Berlusconi IV: il suo è il secondo governo più longevo. Ma i nodi aumentano; Da sabato sarà il secondo governo più longevo, Meloni punta al record; I conti pubblici di Meloni tra propaganda e realtà: oltre il limite del 3% e la trappola della crescita zero; Governo, Meloni: Da oggi diventa secondo più longevo della storia repubblicana, non traguardo ma responsabilità.

governo meloni governo meloni il secondoGoverno Meloni: la Premier e l'annuncio social per il traguardo raggiuntoGoverno Meloni, la premier ha voluto celebrare sui social un importante traguardo, i quattro anni di governo lo rendono il secondo più longevo della Repubblica italiana. notizie.it

governo meloni governo meloni il secondoIl record del Governo Meloni: è già il 2° esecutivo più duraturo della storia repubblicana. Vicinissimo il record assoluto, prima del 4° anno di mandato | DATIIl panorama politico italiano segna oggi una data di eccezionale importanza simbolica e istituzionale. Con il raggiungimento dei 1.288 giorni di permanenza in carica, il Governo Meloni conquista uffic ... strettoweb.com

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.