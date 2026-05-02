Il governo guidato dalla presidente del Consiglio sta per raggiungere uno dei record più lunghi della storia repubblicana. Se le cose continueranno così, e con l’approvazione di alcune decisioni ancora da definire, potrebbe superare le amministrazioni più durature, arrivando a toccare il 4 settembre di quest’anno. La durata del mandato sta attirando l’attenzione di analisti e osservatori politici.

Meloni potrebbe raggiungere il podio assoluto, che se tutto va bene e Nordio permettendo, arriverà il 4 settembre di quest’anno. Con il governo Meloni il debito è cresciuto sensibilmente in valore assoluto, di circa 380 miliardi, mentre è diminuito il suo peso sull’economia nazionale. Dove Meloni può essere fiera dell'operato del suo governo è il tema dell'occupazione Quando a ottobre 2022 Giorgia Meloni ha giurato nelle mani del presidente della Repubblica, insediando il primo governo di centrodestra dopo anni e il primo in assoluto assoluto guidato da una donna, in pochi avrebbero scommesso sulla sua longevità.Ma lei fu sicura sin dall’inizio:“Governeremo per 5 anni”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Governo Meloni: il secondo più longevo di sempre dal dopoguerra

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