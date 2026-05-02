Goretzka apre all’Italia il Milan insiste l’annuncio di Romano fa sperare

Leon Goretzka continua a essere un nome sul tavolo del calciomercato del Milan. Secondo fonti vicine alla trattativa, il centrocampista tedesco avrebbe manifestato interesse verso la possibilità di trasferirsi in Italia. Nel frattempo, il club rossonero ha ribadito il proprio interesse e sta seguendo con attenzione gli sviluppi, mentre nei giorni scorsi sono emersi segnali di una certa apertura da parte del giocatore.

Leon Goretzka resta un obiettivo importante per il calciomercato del Milan: arrivano ulteriori aggiornamenti sul possibile colpo. Ecco quanto risulta al giornalista Fabrizio Romano.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Notizie correlate

Il Milan insiste per Goretzka! Torna di moda Zirkzee e l’interesse per un baby-talento del Real MadridNell'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di 'Pianeta Milan', il nostro Stefano Bressi ci parla delle novità del giorno per quanto riguarda il...

UAE Tour 2026: segnali esaltanti in casa Italia. Jonathan Milan devastante, Antonio Tiberi fa ben sperareSeconda corsa a tappe timbrata World Tour della stagione dopo il Tour Down Under è stata la volta dell’UAE Tour, che ha messo in mostra una startlist...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Il Milan spinge per Goretzka del Bayern Monaco; Perché il Milan ha scelto Goretzka per la prossima stagione: un colpo alla Modric ma non solo; Calciomercato: Calhanoglu resta all'Inter. Pista Goretzka. Su Alajbegovic sfida fra Napoli e Roma; Il Milan sfida la Premier per Goretzka: la volontà del giocatore farà la differenza nel mercato estivo.

Pagina 1 | Goretzka, oro per la Juve e per... Allegri: si apre l'altra sfida mercatoLa sfida in campo, per blindare la zona Champions e giocarsi, perché no?, il secondo posto; e poi le sfide sul mercato. Milan e Juventus vivranno un’estate importante per quanto concerne la campagna a ... tuttosport.com

Goretzka in Italia? Un messaggio alle italiane: serve il coraggio di osareContro il Real poco spazio per Goretzka, il cui futuro resta incerto vista la scadenza di contratto a giugno. Futuro in Italia? La risposta di Khedira Il caffè di oggi è spagnolo, e non è buono come ... gianlucadimarzio.com

Romano: "Ecco quando sapremo la decisione di Goretzka sul suo futuro" - facebook.com facebook

Gazzetta: "Goretzka si avvicina. Il tedesco apre le porte, il Milan vuole lo scatto" x.com