Gli ultimi giorni di Alex Zanardi e le cause della morte | Le uscite in carrozzina e il malore improvviso

Negli ultimi giorni, si sono conosciute le circostanze che hanno portato alla morte di Alex Zanardi, avvenuta in una struttura di Padova dove era ricoverato da tre anni. La causa principale sembra essere un malore improvviso che ha colpito l’ex atleta durante un periodo di riabilitazione dopo il grave incidente in handbike del 2020. Zanardi aveva già lasciato alcune uscite in carrozzina prima di confrontarsi con questa ultima complicanza.

Alex Zanardi è morto nella struttura clinica di Padova, dove da tre anni stava continuando il ricovero e la riabilitazione per riprendersi dal grave incidente in handbike avvenuto nel 2020. Accanto a lui, al momento dell'addio, c'erano la moglie Daniela Manni e il figlio Niccolò, pilastri di una.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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