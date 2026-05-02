Recentemente sono stati resi pubblici gli stipendi dei 136 dirigenti della Usl Umbria 1, tra cui figure di vertice, primari e altri professionisti. Le retribuzioni lorde variano notevolmente e, in alcuni casi, sono accompagnate dagli incassi ottenuti tramite l’attività intramoenia. I dati offrono una panoramica dettagliata delle retribuzioni in uso all’interno dell’ente sanitario, senza includere commenti o analisi.

Chi sono e quanto guadagnano i dirigenti medici della Usl Umbria 1? Dai vertici ai primari, ecco le retribuzioni lorde e - in alcuni casi - anche gli incassi derivati dall'intramoenia. I vertici della Usl Umbria 1La Usl Umbria 1 è un’azienda sanitaria che copre trentotto comuni umbri ed è stata.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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