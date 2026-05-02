Gli amici hanno cantato Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli la notizia e subito la reazione di lui

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi sono nuovamente protagonisti delle notizie di gossip, questa volta per una notizia diversa rispetto ai loro precedenti impegni televisivi o social. La coppia, nota al pubblico per le sue apparizioni pubbliche, si trova ora al centro dell’attenzione a causa di una notizia riguardante un episodio con amici, che ha suscitato immediatamente la reazione di Pretelli. La vicenda ha attirato l’interesse dei media e dei fan.

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi tornano al centro del gossip, ma questa volta non per un progetto televisivo, una dedica social o una nuova apparizione pubblica. Attorno alla coppia, una delle più seguite nate sotto i riflettori del Grande Fratello Vip, si è riacceso il rumore delle indiscrezioni, alimentato da un retroscena che in poche ore ha fatto il giro dei social. A parlare è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, che attraverso il suo profilo Instagram ha sostenuto che i due “sono davvero in crisi”. Una frase netta, destinata inevitabilmente a far discutere, soprattutto perché il giornalista ha spiegato di aver raccolto questa informazione da persone molto vicine ai due influencer.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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