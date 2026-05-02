Giuseppe Poli | Il vino? Parte della nostra tradizione ma niente eccessi

Un rappresentante di un’istituzione scientifica ha affermato che il consumo di vino fa parte della tradizione culturale, ma ha sottolineato l’importanza di evitare eccessi. La dichiarazione è stata resa durante un approfondimento condotto con il supporto dell’Accademia di Medicina di Torino. La discussione si è concentrata sulla relazione tra consumo moderato e rischi legati alle abitudini di bere.

Approfondimento giornalistico realizzato grazie alla disponibilità dell’Accademia di Medicina di Torino. Il Professor Giuseppe Poli interviene sul tema del vino tra tradizione, dieta mediterranea, differenze metaboliche e consumo consapevole. Un approfondimento giornalistico realizzato grazie alla disponibilità dell’Accademia di Medicina di Torino ha permesso di entrare nel merito del dibattito sul vino con il contributo del Professor Giuseppe Poli. Intervistato da Fast News Platform, il docente ha richiamato fin dalle prime battute il legame storico e culturale del vino con la dieta mediterranea: “Il vino è nella nostra tradizione, nella nostra dieta da sempre, greci, latini, ancora prima egiziani, ed è parte della nostra cultura”.🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Giuseppe Poli: “Il vino? Parte della nostra tradizione, ma niente eccessi” Le Temps des Ouvriers : 300 ans de luttes qui ont changé le monde du travail - Documentaire - AT Notizie correlate Leggi anche: Nelle foto di Giampaolo Sgura posa con pelle luminosa, makeup leggerissimo e un caschetto messy. Niente filtri, niente eccessi, solo carattere e presenza Non vogliamo il cioccolato. Ma l’uovo di Pasqua beauty che si prende cura della nostra pelle e della nostra bellezzaIl cioccolato finisce, ma la bellezza resta! Dunque per Pasqua perché non regalare un uovo beauty, anziché di cioccolata? Noi l’abbiamo trovato su...