Giovane motociclista muore in autostrada

Un motociclista di 26 anni, residente nella provincia di Lecco, ha perso la vita in un incidente avvenuto sull'autostrada A7 tra Bolzaneto e Busalla intorno alle 17. Il sinistro si è verificato nel tratto compreso tra le due località e ha coinvolto la moto del giovane. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare.

Un giovane motociclista di 26 anni, originario di Lecco, è morto in seguito a un incidente, avvenuto sull'autostrada A7 nel tratto tra Bolzaneto e Busalla intorno alle 17.15 di sabato 2 maggio 2026.L'incidente è avvenuto all'interno della galleria Delle Piane nord al km 119+100 e il tratto è.🔗 Leggi su Genovatoday.it

Scontro tra motociclisti al circo, muore stuntman: l’incidente a Sant'Anastasia nel Napoletano

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