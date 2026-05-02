‘Giardini Estensi’ boom di visitatori tra piante rare e laboratori all’aperto - FOTO

I ‘Giardini Estensi’ celebrano quest’anno la loro 23esima edizione, con un nuovo scenario nel parco della Darsena. La manifestazione si concentra sulla biodiversità vegetale, attirando espositori provenienti da tutta Italia e un pubblico numeroso e variegato. Durante l’evento, sono stati allestiti laboratori all’aperto e sono state mostrate piante rare, attirando molti visitatori interessati alla natura e alle specie vegetali esposte.

I ‘Giardini Estensi’ giungono alla loro 23esima edizione e cambiano scenario, ma non spirito. Per la prima volta è il parco della Darsena a fare da cornice alla rassegna dedicata alla biodiversità vegetale, che porta a Ferrara espositori da tutta Italia e un pubblico curioso, variegato e.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Piante e fiori: ’Giardini Estensi’. E il festival dell’artigianatoAlla scoperta di alberi monumentali, di prodotti tipici del territorio, coccolati dalla musica e affascinati dall’arte. Contenuti di approfondimento Si parla di: ‘Giardini Estensi’, boom di visitatori tra piante rare e laboratori all’aperto - FOTO. Giardini Estensi in Darsena. Mostre, mercati, laboratori. Un ritrovo per espositoriNella nuova location si conclude oggi l’evento lungo il Grande Fiume. La manifestazione è arricchita da conferenze, corsi pratici ed escursioni. msn.com Piante e fiori: ’Giardini Estensi’. E il festival dell’artigianatoAlla scoperta di alberi monumentali, di prodotti tipici del territorio, coccolati dalla musica e affascinati dall’arte. Ecco alcuni appuntamenti ... quotidiano.net